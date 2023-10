Cibi caldi e succulenti a portata di SCONTO: forno a microonde Samsung in OFFERTA LAMPO

Il forno a microonde Grill Healthy Cooking di Samsung, di colore nero, è un elettrodomestico versatile e pratico per la cucina di casa. Con una potenza combinata di 800 W per il microonde e 1100 W per il grill, ti permette di cucinare e riscaldare i tuoi pasti rapidamente ed efficacemente. La capacità di 23 litri offre spazio sufficiente per preparare porzioni di dimensioni diverse. Una delle caratteristiche più interessanti di questo forno a microonde è la funzione Quick Defrost, che ti consente di scongelare rapidamente gli alimenti in modo sicuro.

Inoltre, il piatto doratore incluso è perfetto per ottenere pietanze croccanti e dorate. Grazie alle 20 modalità di cottura preimpostate, puoi preparare facilmente cibi freschi e gustosi in pochi minuti. L'interno in ceramica del forno è facile da pulire, resistente ai graffi e antibatterico, garantendo una qualità duratura. Con questo forno a microonde, puoi dire addio ai cibi pronti e gustare il sapore autentico delle tue ricette casalinghe.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 30% per un prezzo finale di 89,00€ il forno a microonde di Samsung Grill Healthy Cooking. Approfittane e non perdere questa occasione!