Cibi buoni, gustosi e sani con la Friggitrice ad Aria Philips in MEGA SCONTO (-43%)

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico sempre più comune, grazie alla sua convenienza sia in termini di qualità dei cibi e sia per quel che riguarda il risparmio energetico. Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Philips è scontata del 43% per un prezzo finale di 99,99€.

Amazon lancia lo sconto sulla Friggitrice ad Aria Philips

La friggitrice ad aria con una capacità di 4,1 litri e un cestello da 0,8 kg rappresenta un alleato versatile in cucina, consentendo di preparare una vasta gamma di piatti, dal pollo alle patatine, passando per verdure grigliate e dolci. Dotata di 7 programmi di cottura preimpostati e un intuitivo display touch.

Questo innovativo elettrodomestico promuove un approccio più sano alla cucina, permettendo di gustare piatti deliziosi con fino al 90% in meno di grassi. La friggitrice ad aria di Philips non si limita alla frittura, ma può cuocere al forno, arrostire, grigliare e persino riscaldare, offrendo un vasto ventaglio di opzioni.

Grazie alla tecnologia Rapid Air e al suo esclusivo design a "stella marina", questa friggitrice assicura una circolazione ottimale dell'aria calda, permettendo di ottenere cibi croccanti e teneri allo stesso tempo. L'esperienza di cucina è ulteriormente arricchita dall'app NutriU, che offre una vasta raccolta di ricette sane e personalizzate per ogni gusto.

La praticità è al centro della progettazione di questo elettrodomestico, con componenti rimovibili che possono essere comodamente lavati in lavastoviglie. Con la friggitrice ad aria Philips, non solo si può cucinare fino al 50% più velocemente, ma si può anche risparmiare fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale.

L'offerta di oggi di Amazon sulla Friggitrice ad Aria di casa Philips è davvero pazzesca: lo sconto applicato è del 43% e il costo finale equivale a 99,99€.

