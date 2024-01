Cibi buoni e sani con la friggitrice ad aria Xiaomi IN SCONTO su eBay

Xiaomi è un attore versatile in diversi settori dell'elettronica di consumo domestica e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto su un prodotto per la cucina di tutti i giorni: la friggitrice ad aria Xiaomi è in sconto del 14% per un prezzo totale di 72,50€.

Friggitrice ad aria da 3,5L al 14% di sconto su eBay

La friggitrice ad aria presenta un'opzione culinaria più salutare, consentendo di gustare cibi deliziosi con meno olio e senza fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato uniformemente, creando uno strato esterno croccante mentre mantiene morbido l'interno.

La versatilità della friggitrice è evidente nella sua ampia gamma di temperature, regolabili da 40℃ a 200℃. Oltre alla friggitura, questa apparecchiatura può scongelare e persino fermentare. Con la configurazione della ventola a doppia velocità, non si limita solo alla preparazione di cibi fritti, ma può essere impiegata per scongelare prodotti e essiccare frutta.

La friggitrice ad aria offre fino a 24 ore di cottura, consentendo una vasta gamma di preparazioni culinarie, dal riscaldamento continuo per snack come frutta secca e carne secca, fino alla fermentazione e alla preparazione di yogurt per tutta la famiglia.

Grazie alla potenza di riscaldamento di 1500 W, questa friggitrice assicura un aumento rapido della temperatura e una distribuzione equilibrata del calore, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e conveniente. La praticità è ulteriormente enfatizzata dal rivestimento antiaderente a doppio strato, che non solo garantisce una cottura uniforme ma semplifica anche le operazioni di pulizia.

Oggi, su eBay, è presente un'offerta con uno sconto del 14% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta al costo totale di 72,50€.

