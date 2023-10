Cibi buoni e sani con la friggitrice ad aria Xiaomi AD UN PREZZO TOP

Una friggitrice ad aria utilizza aria calda ad alta intensità per cucinare alimenti in modo simile alla frittura tradizionale, ma con una quantità molto ridotta di olio o addirittura senza olio. Amazon oggi applica uno sconto del 23% sulla friggitrice ad aria targata Xiaomi, prezzo finale 88,99€.

La friggitrice ad aria Xiaomi è in promo su Amazon

La friggitrice ad aria con design in vetro trasparente offre una soluzione innovativa per la cottura. Il vetro trasparente a tre strati con isolamento termico consente di monitorare il processo di cottura senza dover estrarre il cestello, offrendo un'esperienza visiva in tempo reale.

Con una capacità ottimale di 4 litri, questa friggitrice è adatta per cucinare per fino a 5 persone. La presenza di una griglia migliora l'utilizzo dello spazio di cottura, consentendo di preparare pasti per più persone senza ingombro aggiuntivo. L'app Xiaomi Home offre oltre 100 ricette intelligenti, rendendo la cucina accessibile anche per i principianti.

La circolazione dell'aria riscaldata a 360 gradi e una potenza di riscaldamento di 1.600 W assicurano un rapido riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore. Questo processo di cottura efficiente espelle il grasso all'interno del cibo, mantenendo la sua succosità e i nutrienti, tutto senza necessità di aggiungere olio.

La friggitrice offre anche una gamma di funzioni versatili, tra cui cottura al forno, fermentazione e scongelamento. La temperatura può essere regolata con precisione tra 40 °C e 200 °C. Un display OLED semplifica la regolazione della temperatura e del tempo di cottura, con 11 modalità preimpostate che consentono di cucinare con un solo clic. Inoltre, l'app associata permette di personalizzare le impostazioni e registrare i tuoi piatti preferiti.

La promozione di Amazon prevede uno sconto del 23% sulla friggitrice ad aria Xiaomi per un prezzo finale di 88,99€.

