CIAOHYPER: la nuova promo HYPE per ricevere fino a 25 euro di bonus

HYPE, la piattaforma finanziaria all'avanguardia, offre un'opportunità imperdibile a tutti coloro che desiderano entrare nel mondo dei servizi finanziari con un vantaggio immediato: grazie al bonus di ingresso CIAOHYPER tutti i nuovi utenti potranno ottenere fino a 25 euro in regalo.

Dettagli del bonus CIAOHYPER

Fino al 31 marzo 2024, basta registrarsi o effettuare l'upgrade a uno dei piani HYPE inserendo il codice promozionale CIAOHYPER durante la registrazione. Attraverso il codice, otterrai bonus differenti a seconda del servizio attivato: per Conto HYPE sarà di 5 euro, per NEXT di 20 euro, mentre per Premium di 25 euro.

Il bonus sarà accreditato dopo l'utilizzo della carta (fisica o virtuale) per transazioni del valore cumulativo di almeno 50 euro nei primi 30 giorni dall'apertura del nuovo conto. La promozione CIAOHYPER non è cumulabile con altri codici promozionali e non si applica a coloro che hanno già ricevuto un bonus d'ingresso in passato. Quindi, se non hai ancora sperimentato i vantaggi di HYPE, ora è il momento perfetto.

Quale Conto HYPE scegliere? Premium è la scelta ideale per coloro che cercano un'esperienza completa. Con un canone mensile di 9,90 euro, offre un pacchetto di servizi all-inclusive tra cui citiamo: pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria via WhatsApp e un pacchetto completo assicurativo per viaggi, acquisti e furti ATM.

Il bonus d'ingresso CIAOHYPER è un'opportunità da non perdere per i nuovi (e vecchi) utenti HYPE. Aderire è semplicissimo: registrarsi o effettuare l'upgrade a uno dei piani HYPE inserendo il codice promo durante la fase di registrazione. Potrai così ricevere fino a 25 euro di bonus, se soddisferai tutti i requisiti necessari della promozione.

