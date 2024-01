CIABATTA MULTIPRESA a 8,99€: mai più problemi di spazio e connettività

Spesso ci si trova a dover fare i conti con i numerosi dispositivi da attaccare ad altrettante numerose prese e spesso, purtroppo, ciò che si ha disposizione non basta. La Ciabatta Multipresa di Electraline corre in nostro soccorso: a soli 8,99€ grazie allo sconto del 10% applicato da Amazon.

Ciabatta multipresa a 8,99€: praticità e vantaggi economici

La multipresa Electraline si distingue per la sua praticità e versatilità, fornendo un totale di 6 prese di alimentazione in un design compatto e funzionale. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi a diversi ambienti.

Questa multipresa è dotata di 2 prese polivalenti (schuko + 16A + 10A) e 4 prese bivalenti 10/16A, con una spina da 16A. Il cavo incluso ha una lunghezza generosa di 13 metri, fornendo flessibilità nell'installazione.

La caratteristica Easy to Fix rende questa multipresa particolarmente conveniente, poiché è dotata di fori per il fissaggio con fascette autobloccanti. Può essere facilmente fissata alla gamba di un tavolo o in qualsiasi posizione ritenuta più confortevole, grazie anche all'asola di fissaggio. L'indicatore on/off luminoso fornisce un chiaro feedback sullo stato della multipresa, facilitando il controllo della corrente.

Un elemento di sicurezza significativo è rappresentato dalla presenza delle children safety su tutte le prese, impedendo l'introduzione di corpi estranei nelle prese in tensione. Questa caratteristica è particolarmente importante per la sicurezza dei bambini. La multipresa Electraline, dunque, si distingue per la sua progettazione intelligente, offrendo una soluzione pratica e sicura per la gestione delle prese di alimentazione.

Amazon, oggi, pensa alla tua comodità e praticità e lo fa mettendo in sconto del 10% la ciabatta multipresa di Electraline, vendendola al prezzo totale di 8,99€.

