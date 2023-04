Ciabatta elettrica multipresa con USB: su Amazon con SCONTO DEL 30%

Quante volte ci capita, a casa o in ufficio, di non avere mai una presa elettrica libera quando magari ce ne serve anche più di una? E soprattutto, quante volte tra queste prese ce ne servono alcune per caricare dei dispositivi con batteria, magari tramite un caricatore USB? Ebbene, esistono accessori in grado non solo di guadagnare spazio, ma anche di darci una soluzione più snella e intelligente. La ciabatta elettrica multipresa di Kinglink infatti, ad esempio, ci da proprio quello che necessitiamo, in poco spazio, comprese le porte USB.

Se state cercando un accessorio di questo tipo a poco prezzo, sappiate che da oggi su Amazon è in offerta proprio la ciabatta multipresa Kinglink con porte USB a soli 18,99€, con uno sconto sul totale del 30% e circa 7,00€ di risparmio.

Ciabatta elettrica con porte USB: soluzione intelligente

Questo prodotto è forte di una trovata geniale, che vi farà guadagnare e risparmiare spazio in casa o in ufficio: dispone infatti di 4 entrate elettriche, due tonde e due verticali, ma anche di ben 2 porte USB per collegare direttamente il cavo senza passare per un altro caricatore. Non finisce qui, perché dispone anche di ben 2 ripiani per poggiare i dispositivi mobili all'occorrenza, e anche di un sensore per la luce notturna.

La ciabatta multipresa con USB di Kinglink con quest'ultimo, si accenderà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione dell'ambiente o al buio. La luminosità della luce può essere regolata da bassa ad alta o da alta a bassa tramite l'interruttore sul lato lungo (intervallo di luminosità (15% -100%).

