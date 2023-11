Ciabatta con PRESE MULTIPLE e PORTE USB da oggi in OFFERTA!

Se stai cercando una presa di corrente che non solo moltiplichi le tue porte, ma che abbia anche spazio per le USB ed evitare di "occupare" una presa per la ricarica dei dispositivi mobili, questa è l'occasione giusta! Infatti grazie all'offerta su Amazon di Sameriver puoi effettuare un colpo da maestro con un semplice click!

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la ciabatta con prese multiple e porte USB di Sameriver a soli 24,20€, con sconto del 15% sul prezzo più basso recente, e ben 16€ circa di risparmio sul prezzo originale! Puoi addirittura utilizzare il coupon di novembre e togliere dal prezzo un ulteriore 5%!

Mai più senza prese!

Con questo semplice ma efficace oggetto, potrai finalmente dire addio alla mancanza di prese elettriche e porte USB. Questa infatti dispone di ben 4 prese di elettricità, 3 porte USB-A e una porta di tipo USB-C, così da ricaricare direttamente tutti i dispositivi che ti servono, e allo stesso tempo collegare gli elettrodomestici.

Questa ciabatta è caratterizzata da un design a torre di prese, con cavo di prolunga in rame pieno da 2 metri, e realizzato in materiale PC ignifugo. Un prodotto adatto a soggiorno, camera da letto, scrivania del computer, ufficio... insomma, a tutta la casa!

