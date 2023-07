Ci sono sempre più hacker: proteggi la tua azienda con 1Password Teams

Le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e pervasive. La sicurezza dei dati aziendali è diventata una priorità assoluta, e un password manager aziendale può essere l'arma indispensabile nella lotta contro queste minacce. Un alleato fidato in questa battaglia è 1Password, un potente strumento che offre una soluzione completa per la gestione delle password aziendali. E la buona notizia è che puoi testarlo gratuitamente per un mese intero.

Perché scegliere 1Password Teams?

1Password Teams è un password manager che estende la protezione a più persone all'interno di uno stesso team. Non solo semplifica la creazione e l'utilizzo di password complesse e uniche con un solo clic, ma offre una serie di vantaggi per la gestione sicura delle credenziali all'interno della tua azienda.

Grazie a 1Password potrai condividere in modo sicuro tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare insieme: documenti, carte di credito, credenziali e altro ancora. 1Password ti consente di farlo senza compromettere la sicurezza dei tuoi dati. Puoi dare accesso solo alle persone autorizzate e mantenere il controllo completo su chi può visualizzare e utilizzare le informazioni condivise.

La complessità può essere un ostacolo nella scelta di un nuovo strumento per la gestione delle password, ma 1Password è diverso. È veloce da implementare e semplice da gestire, adattandosi perfettamente al flusso di lavoro del tuo team. In più, la piattaforma ti aiuta a mantenere la sicurezza dei tuoi account monitorando costantemente gli indirizzi e-mail e le credenziali aziendali per verificare se sono stati esposti a violazioni di dati. Riceverai avvisi immediati nel caso in cui le tue informazioni vengano compromesse.

Le statistiche sulle violazioni dei dati aziendali e le frodi digitali sono allarmanti, e agire per rafforzare la sicurezza delle tue password diventa fondamentale per proteggere al meglio il proprio ambiente di lavoro. 1Password offre tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere sempre al sicuro le credenziali di tutti i membri del tuo team. Puoi avere accesso a questa potente piattaforma a soli 19,95 euro al mese, oppure puoi testarla gratuitamente per trenta giorni.

