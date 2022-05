CHUWI Larkbox Pro in offerta su Amazon: un MINI PC nel palmo della mano

Il Chuwi LarkBox PRO è un MINI computer desktop abbastanza piccolo da poter stare nel palmo della tua mano, ma abbastanza potente per funzionare come un semplice PC Windows o Linux, media center o per l'uso quotidiano. Puoi trovarlo ora in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: solo 152,05 € approfittando del 20% di sconto.

Questa versione possiede 6 GB di RAM, 128 GB di memoria eMMC e uno slot M.2 2242 per un SSD opzionale.

Il processore, un Celeron J4125 capace di spingere fino ad una velocità di 2,7 GHz, si basa sull'architettura Gemini Lake Refresh di Intel, il che significa che, si tratta di processori basati su Intel Atom progettati per computer a basso consumo energetico.

Questi mini PC sono progettati per adattarsi a luoghi in cui normalmente non potresti mettere un computer di dimensioni standard, come dietro una TV o un monitor, o anche in tasca mentre viaggi grazie alla predisposizione per il montaggio VESA.

Troviamo inoltre un modulo WiFi 2.4G e 5G, oltre ad avere la possibilità di espandere la memoria aggiungendo un SSD M.2. Presente anche la connettività Bluetooth 5.1, una porta HDMI e una presa USB di Tipo C.

sconto del 20%, ma i prezzi sono molto volatili quindi bisogna approfittarne quanto prima per aggiudicarsi questo MINI PC al prezzo più basso. Ricordiamo inoltre che articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

