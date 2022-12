CHUWI LarkBox Pro: il Mini PC 4K più piccolo del mondo in offerta su Amazon (coupon da 40€)

Può un coupon regalo di Amazon svoltarti la giornata? Sì, se ti permette di risparmiare 40 euro sul LarkBox Pro di CHUWI, il mini PC 4K che vanta le dimensioni più piccole al mondo. L'offerta non durerà ancora a lungo: applica il coupon da 40 euro subito e il LarkBox Pro è tuo a soli 159 euro invece di 199 euro.

Il prodotto di Chuwi non solo è il Mini PC 4K più piccolo del mondo, ma presenta anche una scheda tecnica di tutto rispetto, con il processore Gemini Lake J4125 di Intel come fiore all'occhiello, per prestazioni efficienti e stabili nel tempo. Le dimensioni? Da record: 61*61*43 mm, per un peso inferiore ai 130 grammi. Pensa, è grande quanto una mela.

LarkBox Pro, il Mini PC di CHUWI dei record

Negli ultimi anni i mini PC stanno letteralmente spopolando tra i più giovani e i professionisti, alla ricerca di un dispositivo piccolo ed economico ma allo stesso tempo molto potente, in grado di svolgere alla perfezione tutte le attività di base di un normale computer desktop o portatile.

Uno dei motivi principali per cui acquistare il LarkBox Pro non è solo il prezzo ultra-competitivo, ma anche la possibilità di disporre di tutte le porte di cui hai bisogno: un'uscita HDMI 2.0, 2 porte USB 3.0 di tipo C, uno slot microSD e il jack audio da 3,5 mm. A questo aggiungici anche l'ultima versione BT5.1 per un'esperienza di gioco al top.

Approfitta ora del coupon omaggio di Amazon e risparmia 40 euro sullo spettacolare Mini PC LarkBox Pro di CHUWI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.