CHUWI Hipad Pro con 128 GB di memoria e display IPS ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il Chuwi HiPad Pro è un tablet da 10,8 pollici che possiede un display IPS da 2176 x 1600 pixel e 245 ppi di densità per pixel. Uno schermo che si distingue anche per la sua configurazione in 4:3 e non 16:9. Ottimo per la gestione dei documenti, la navigazione, la riproduzione di video o il gaming lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo unico: solo 249,00€ invece di 309.

All'interno invece troviamo un Qualcomm Snapdragon 662. Associato a questo chip, 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile con un lettore di schede MicroSDXC. Una soluzione di fascia media, quindi, su un mercato che tende ad integrare sempre più memoria e storage ma sufficienti per un utilizzo “classico” di un tablet di questo tipo.

Il modulo di rete è integrato nel SoC Mediatek e offre lo standard Wifi 5 associato ad un Bluetooth 5.0. Nessun GPS integrato invece, né 3 o 4G, ma ha il supporto per un sintonizzatore FM.

Classiche anche le webcam con un modulo frontale da 5 megapixel e un secondo modulo sul retro del tablet che sale a 13 megapixel con un piccolo flash LED. Nessuna menzione dell'autofocus per entrambe le unità.

La connettività è limitata a una porta USB 2.0 di tipo C che verrà utilizzata tanto per caricare il Chuwi HiPad Pro quanto per trasmettere i dati. Nessuna porta jack integrata, una scelta probabilmente legata al design e alla ricerca di un dispositivo molto sottile. Puoi trovare questo prodotto in offerta su Amazon approfittando anche della spedizione Prime.

