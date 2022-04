Chuwi Herobox: Mini PC con processore Intel a meno di 200 euro su Amazon

Chuwi Hero Box Mini PC, una soluzione che la maggior parte degli utenti preferisce avere per gestire meglio lo spazio nella propria casa o ufficio. Puoi trovare questo piccolo ma potente PC ad un prezzo davvero vantaggioso: solo 186,15€ invece di 219,00€ su Amazon.

Chuwi è un marchio ben noto nel settore dei tablet e dei laptop. Inoltre riserva un enorme spazio nel segmento dei Mini PC e offre agli utenti prodotti di qualità al prezzo più basso possibile. Il mini pc Chuwi HeroBox è l'ultima invenzione del marchio, progettato per soddisfare le esigenze anche in ambito professionale.

Sul lato anteriore, è dotato di due porte USB 3.0, porta di tipo C, uno slot per schede MicroSD e il pulsante di accensione. Allo stesso modo, la parte posteriore del Mini PC ospita anche una serie di porte come USB, cuffie, entrata HDMI, LAN e porta CC.

Ala software, l'HeroBox ha giò installato Windows 10, ma supporta anche la piattaforma Linux all'evenienza. Parlando di potenza invece, è presente il processore quad-core Intel Gemini Lake J4125 boostabile fino a 2,7 GHz, legato alla scehda grafica Intel UHD Graphics 600.

I dati possono essere archiviati nell'unità interna SSD da 256 GB, ma il Mini PC supporta anche una scheda esterna fino a 128 GB. Presente inoltre un modulo RAM DDR4 da 8 GB, oltre alla gamma di porte fisiche già menzionate, e possiede anche un modulo Bluetooth 4.0 e connettività WIFI dual-band 2.4G/5G.

Clicca qui per acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.