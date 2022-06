Chuwi Herobook Ultrasottile a meno di 200 euro su Amazon

Se stai cercando un laptop economico ma dalle prestazioni "premium", il Chuwi HeroBook è il prodotto che fa per te. Rilasciato originariamente a marzo 2019, ora è disponibile con uno schermo Full HD, il che lo rende una proposta molto più allettante. Lo puoi acquistare su Amazon a soli 192,99€ invece di 239,00€.

Come processore abbiamo un processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB di spazio di archiviazione.

Per qualcosa di così economico e fatto in gran parte di plastica, HeroBook è sorprendentemente ben costruito e solido. Anche la cerniera dello schermo sembra rassicurante e solida. Quattro robusti piedini in gomma mantengono il pc stabile su quasi tutte le superfici.

Come molti avranno notato, il design è molto simile ad un MacBook e la combinazione di colori grigio argento sottolinea queste somiglianze. Le dimensioni esterne di 332 x 214 x 21,3 mm sono normali per un laptop da 14 pollici, buono anche il peso che si tiene sui 1,5 kg.

Il nuovo modello presenta un pannello IPS da 1.920 x 1.080 da 157ppi. Renderebbe giustizia a un laptop che costa il doppio, e possiede anche una finitura opaca che aiuta a tenere a bada i riflessi. La luminosità massima invece è di 230 cd/m2 e copre il 65% della gamma di colori sRGB. Anche il rapporto di contrasto è molto buono come gli angoli di visuale, come ci si aspetterebbe da un pannello IPS.

Ad alimentare HeroBook c'è un processore Intel Celeron N4020, con una frequenza da 1,1 GHz a 2,8 GHz e una GPU Intel UHD Graphics 600. Questo processore fa un lavoro ragionevole nonostante i suoi quattro core abbiano un clock a una velocità base di soli 1,1 GHz (la velocità massima di burst è 2,8 GHz) e abbiano solo 4 GB di RAM LPDDR4.

HeroBook affronta bene la maggior parte delle attività quotidiane. Navigazione web di base, anche con più schede aperte, flussi video 1080p, elaborazione testi, fogli di calcolo, editing di immagini utilizzando applicazioni come GIMP e RawTherapee. Puoi acquistare questo laptop ultrasottile ora su Amazon approfittando del 19% di sconto, e sei sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

