CHUWI HeroBook Pro: con questo coupon il prezzo crolla sotto i 240€

Al giorno d'oggi è diventato difficile trovare uno smartphone medio gamma di qualità a poco più di 200 euro. Amazon però è qui a dimostrarci che le sorprese non finiscono mai. L'ultima offerta travolge il CHUWI HeroBook Pro, il cui prezzo di vendita crolla a 239,99 euro grazie a un coupon regalo Amazon del valore di 60 euro. La disponibilità del coupon non è eterna, per cui affrettati prima che termini.

Il modello in offerta è del 2022 e si presenta a bordo con Windows 10 Home (aggiornabile dopo pochi giorni a Windows 11) e il processore Intel Gemini Lake N4020, con velocità Turbo Boost fino a 2.6 GHz. Per applicare il coupon, prima di mettere il PC in carrello aggiungi un segno di spunta nel quadratino accanto alla voce "Applica coupon 60€" che trovi sotto il prezzo di listino.

HeroBook Pro: il PC del marchio CHUWI ha tutto quello che occorre

Se non hai particolari esigenze (leggi utilizzo di software pesanti o sessioni di streaming da giocatore professionista), allora HeroBook Pro del marchio CHUWI ha tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo ridicolo (perché definire "prezzaccio" i 239,99 euro richiesti per l'acquisto è riduttivo).

Uno schermo da 14,1", con una risoluzione fino a 1920*1080 e supporto al 4K rendono questo PC ottimo anche per la visione prolungata del display durante un'intensa giornata lavorativa. Non devi nemmeno preoccuparti della batteria, visto che l'autonomia di oltre 9 ore ti assicura un utilizzo prolungato del PC senza avere bisogno di una presa di corrente.

Prendi al volo l'offerta del momento di Amazon per sfruttare il coupon del valore di 60 euro offerto da Amazon sull'HeroBook Pro del marchio CHUWI. La spedizione è gratuita e garantita entro questo fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.