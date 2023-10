Chromecast con Google TV ora in OFFERTA su Amazon a soli 29,99€

Da oggi potrai entrare nel mondo di Google TV con la tua TV a un prezzo più basso, grazie al piccolo ribasso di prezzo con l'offerta comparsa su Amazon proprio oggi, e di cui potrai approfittare con un semplice click: puoi infatti ottenere il Chromecast per Google TV!

Da oggi su Amazon in offerta puoi acquistare il Chromecast per Google TV a soli 29,99€, un ribasso di prezzo di ben 15€ rispetto a quello di listino di pochi giorni fa! Un'occasione davvero interessante!

Un Chromecast per Google TV, a 15€ in meno!

Con l'aggiuntivo sconto del 6% da oggi, puoi acquistare questo utile Chromecast a un prezzo vantaggioso, e assicurarti Google TV: la schermata iniziale ti mostrerà film e serie da tutti i tuoi servizi compatibili, in un unico posto, senza più dover passare tra le app.

Puoi ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alla cronologia e ai contenuti acquistati, e ovviamente puoi creare un profilo per i bambini con accesso a determinati contenuti. Il collegamento di questo Chromecast per Google TV è rapido e semplice: basta collegare Chromecast alla porta HDMI del televisore, connettersi a una fonte di alimentazione, scaricare l'app Google Home su un dispositivo mobile compatibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.