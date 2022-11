Chromecast con Google TV (HD): il prezzo torna sotto i 30€

Se durante l'ultimo Black Friday hai concentrato i tuoi sforzi su altri gadget tecnologici più costosi, ignorando le potenzialità del nuovo Chromecast con Google TV, oggi è il giorno giusto per completare l'opera. Perché se è vero che la settimana del Black Friday è terminata lunedì con il Cyber Monday, a non essere terminate sono le offerte. Dopotutto è lo stile di Amazon: quando tutti si aspettano che tiri i remi in barca per un paio di giorni dopo una scorpacciata interminabile di sconti, ecco che puntuale si ripresenta col carico da 90. Cogli al volo l'offerta disponibile in queste ore per il Chromecast con Google TV (HD), in vendita a soli 29,99€ invece di 39,99€ (-25% di sconto).

Nuovo Chromecast: Google TV per tutti

Google TV è la nuova interfaccia per Android TV che rende smart qualunque televisore. Anzi, più che smart. Poteri che solo Google ha, dopotutto (di nuovo). Un parco di app completo, anzi il più completo. Un'interfaccia chiara, per un'esperienza d'uso al top, anzi più del top. Un'integrazione con Google Assistant, l'assistente vocale di Google, che trasforma il nuovo Chromecast con Google TV in un amico, in una persona che conosci da sempre.

E la stessa semplicità d'uso la ritroverai anche nell'installazione. Ti basta collegare il nuovo Chromecast alla porta HDMI del tuo vecchio televisore e il gioco è fatto. Semplice, no? Un dispositivo nuovo, realizzato da Google in persona, destinato a competere con l'ormai leggendaria Fire TV Stick di Amazon. Ora anche nel prezzo.

Cogli al volo l'offerta sul nuovo Chromecast con Google TV (HD) di oggi su Amazon: lo sconto del 25% sarà valido ancora per poco, metti in carrello ora e ordinalo subito per riceverlo a casa già domani.

