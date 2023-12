Chromecast con Google TV a prezzo SCONTATISSIMO su Amazon

L'intrattenimento illimitato è a portata di mano con questo dispositivo di streaming avanzato. Accedi a una vasta libreria di oltre 400.000 film ed episodi di serie TV, oltre a milioni di brani musicali, offrendoti una gamma senza fine di opzioni di intrattenimento.

Goditi un'esperienza di streaming fluida con immagini cristalline fino a 4K e colori vibranti grazie alla tecnologia HDR. Il telecomando intuitivo è dotato del pulsante dell'Assistente Google, permettendoti di controllare il tuo intrattenimento con comandi vocali. La facilità d'uso si estende anche al controllo vocale, consentendoti di gestire la TV senza il telecomando attraverso altri dispositivi Google con un semplice comando come "Ok Google, accendi la TV".

Con una schermata Home intuitiva, evita il passaggio tra diverse app per decidere cosa guardare. Tutti i tuoi film, programmi TV e contenuti preferiti sono centralizzati in un unico "luogo" per un'esperienza di visione più efficiente.

Ricevi consigli personalizzati sulla base dei tuoi abbonamenti, abitudini di visione e contenuti acquistati. Inoltre, monitora la tua casa guardando il feed della Nest Cam direttamente sul televisore e controlla altri dispositivi domestici connessi, come lampadine o termostati, senza interrompere l'esperienza di visione.