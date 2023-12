Chromebook HP x360 da 66€ al mese per 5 mesi (offerta Amazon)

Il Chromebook HP x360 è una delle offerte di punta della giornata odierna di Amazon: è infatti in vendita a 329,99€ invece di 399,99€, grazie allo sconto del 18%. In più, se lo si desidera, è possibile pagarlo in 5 rate senza interessi da 66€ al mese scegliendo l’opzione del pagamento rateale in fase di checkout. Ecco il link all’offerta.

HP x360 è tra i migliori Chromebook di fascia media presenti sul mercato. Tra i punti di forza troviamo il display touch con trattamento antiriflesso, la velocità di esecuzione e la flessibilità di utilizzo.

Chromebook HP x360 in offerta a 329,99€ su Amazon

Il modello x360 14a di HP è un Chromebook convertibile, in grado di offrire una visualizzazione sempre ottimale qualunque sia l'angolazione da cui lo si guardi. Oltre alla flessibilità d'uso offerta dalla sua natura di laptop convertibile, il notebook del marchio HP offre una batteria di lunga durata, che consente di lavorare o divertirsi a lungo senza la necessità di cercare una presa di corrente.

Come per tutti i Chromebook, l'altro punto di forza è il sistema operativo Chrome OS, che dal suo arrivo ha rivoluzionato il mondo dei PC. Questo grazie a una velocità di esecuzione che rende superfluo leggere i dati della scheda tecnica, perché a parità di componenti un computer portatile Windows non è in grado di reggere in alcun modo il confronto con un Chromebook.

L'ottimo Chromebook HP x360 è in offerta a soli 329,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque tutti gli abbonati a Prime hanno garantite le spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.