I Chromebook sono laptop con una marea di vantaggi, a partire dal prezzo. Ma sono soprattutto affidabili e rapidi nelle operazioni. Come il l'HP Chromebook 14a-na0004sl con Intel Celeron N4120, attualmente in offerta su Amazon a soli 209,99€ grazie al super sconto del 40%. E se concludi l'acquisto, ottieni anche uno sconto di 10€ sul pacchetto Microsoft 365 Family.

Il Chromebook di HP costa meno di 210€ e ha tutto quello che ti serve

Il sistema operativo di questo notebook - o meglio, Chromebook - è ChromeOS. C'è la firma di Google, come probabilmente avrai già intuito, e - per dirla in breve - punta sulla semplicità di utilizzo, sulla versatilità delle applicazioni e sulla "leggerezza" del software. Un mix che, tra le altre cose, favorisce anche la durata della batteria. Cosa che non guasta di certo.

Lato hardware, il Chromebook di HP vanta un display Full HD IPS da 14" di tipo Micro-Edge, con rivestimento antiriflesso e una luminosità massima di 250 nits. Sotto la scocca trovano invece spazio il processore Intel Celeron N4120 (fino a 2,8GHz) a basso consumo energetico, 4GB di RAM LPDDR4 da 2400mhz e un'unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

La tastiera è nera, in contrasto con la finitura argento del case, include i tasti funzione (non quelli di Windows, sia chiaro), ma non il tastierino numerico. Il trackpad, infine, è abbastanza ampio. Ad una prima rapida occhiata, sembra quasi di avere di fronte un MacBook di qualche anno fa.

Infine, in termini di connettività, spiccano 2 porte USB-C, 1 porta USB-A 3.0 e la porta jack da 3,5mm per connettere cuffie o accessori simili.

Per un uso quotidiano di base (streaming, email, social network, documenti), direi che è impossibile trovare di meglio a questo prezzo. Solo 209,99€, ti ricordo.

