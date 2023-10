Chromebook HP 14a CROLLA di PREZZO a 219,99 euro su Amazon

Nelle ultime ore il prezzo dell'ottimo HP Chromebook 14a è crollato su Amazon a 219,99 euro. Solo fino a ieri costava 349,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. Una super offerta dunque, a maggior ragione perché è un articolo venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi che ne conseguono: spese di spedizione gratuite, consegna ultraveloce e politica di reso facilitata. Solo per oggi, dunque, puoi ottenere un risparmio di 130 euro.

HP Chromebook 14a in sconto del 37% su Amazon

HP 14a è un Chromebook progettato per lavorare e divertirsi. Si presenta con un ampio display da 14 pollici e una lunga autonomia, due elementi ideali per terminare più velocemente i tuoi impegni di lavoro e rilassarti mentre guardi le tue serie preferite.

Uno dei principali punti di forza del Chromebook di HP è l'esperienza d'uso offerta dal dispositivo. Il merito è da attribuire al sistema operativo Chrome OS, che segna una differenza sostanziale rispetto a Windows in termini di velocità di esecuzione delle app, di navigazione in rete e di aggiornamenti.

Un ulteriore elemento di forza di questo Chromebook è la tastiera: riuscirai ad adattarti da subito al nuovo dispositivo, accorgendoti di riuscire a scrivere in modo molto più veloce che in passato. Un plus considerevole, soprattutto se usi il computer per scrivere testi o programmare.

Approfitta dell'ultima offerta di Amazon sull'HP Chromebook 14a, grazie alla quale puoi risparmiare la bellezza di 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.