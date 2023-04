Chromebook: Google implementa migliorie per la privacy

Negli ultimi tempi i Chromebook stanno facendo parecchio discutere. Nelle scorse ore è stata diffusa la notizia tutt’altro che positiva relativa al loro favorire l’accumulo di rifiuti elettronici, mentre adesso Google è felice di dare un lieto avviso: sono disponibili nuovi controlli per ChromeOS che consentono di incrementare il livello di privacy.

Chromebook: nuovi controlli per webcam e microfono

Andando più in dettaglio, il sistema operativo su cui si basano i Chromebook è stata aggiornato e ora propone nuovi controlli alla webcam e al microfono per bloccare all’occorrenza tutte le applicazioni e i siti che possono servirsene, senza andare incontro a fastidiose perdite di tempo e in maniera molto semplice.

I nuovi controlli impediscono infatti all’hardware del computer di comunicare con le applicazioni e quindi evitando l’adozione di soluzioni specifiche per i singoli software.

Le nuove opzioni, però, non sono disponibili sin da subito. Google fa sapere che arriveranno sui Chromebook entro la fine dell’anno, in un periodo al momento non meglio specificato. Saranno accessibili tramite la sezione Controlli per la privacy, la quale sarà visibile accedendo a Impostazioni e poi all'area Sicurezza e privacy di ChromeOS.

Al contempo, Google provvederà ad espandere le funzionalità di sicurezza aziendali orientate al business per consentire ai reparti IT di gestire in maniera più semplice gli accessi degli utenti tramite Chromebook. Ciò andrà a impedire la diffusione non autorizzata di informazioni sensibili. Semper al riguardo, Google ha fatto sapere che sta collaborando con società di gestione e sicurezza aziendale di terze parti, tra cui pure Microsoft.

