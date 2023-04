Chromebook ASUS con MAXI schermo FHD in super offerta su Amazon

L'ASUS CX1 non è un Chromebook come gli altri. La maggior parte dei PC con a bordo il sistema operativo ChromeOS presenta dei display non ancora all'altezza della concorrenza, che in questo caso si chiama Windows (non di certo Apple). Su questo dispositivo, invece, le cose cambiano in maniera drastica. Non solo c'è l'esperienza ChromeOS, ma c'è anche un ottimo schermo, forse l'unico punto debole dei PC pensati da Google.

Perché te ne parliamo oggi? Per la super offerta di Amazon, che mette in sconto il CX1 del 32%: oggi lo paghi soltanto 259 euro anziché 379 euro, meno dunque di uno smartphone medio gamma economico.

ASUS CX1 Chromebook in sconto del 32% su Amazon

Fino a 11 ore di durata della batteria, leggero e ultra portatile, con uno schermo più ampio per un intrattenimento finalmente coinvolgente anche su Chromebook: tutto questo è l'ASUS Chromebook CX1, un computer con a bordo ChromeOS votato alla produttività e al divertimento, ideale non solo per gli studenti ma anche per tutti coloro che sono alla ricerca di un notebook da usare in movimento.

Anche per il Chromebook CX1 di ASUS vale lo stesso discorso che ripetiamo sempre per gli altri PC che montano il sistema operativo ChromeOS: leggere la scheda tecnica è un puro esercizio di stile, totalmente inutile per giudicare questo computer. E se hai uno smartphone Android, ti farà piacere sapere che puoi contare anche sul Google Play Store installato di fabbrica, elemento questo che apre un mondo di nuove opportunità lato gaming.

Cogli al volo l'ultima offerta dell'ASUS Chromebook CX1 per risparmiare la bellezza di 120 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.