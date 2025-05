Asus Chromebook Plus: display touch da 14" e Ryzen 3 a PREZZO SHOCK

Scopri l'offerta imperdibile su Asus Chromebook Plus, un dispositivo che unisce versatilità e sicurezza avanzata al prezzo speciale di 399 euro. Ideale per chi cerca un laptop affidabile per lavoro, studio o intrattenimento, questa occasione su Amazon è davvero da non perdere.

Un concentrato di potenza e design

Con il suo processore AMD Ryzen 3 7320C, supportato da 8GB di RAM DDR5 e un SSD da 256GB, Asus Chromebook Plus garantisce prestazioni elevate per il multitasking quotidiano. La grafica AMD Radeon integrata rende l’esperienza visiva ancora più piacevole, specialmente grazie al display WUXGA da 14 pollici touch che offre immagini nitide e colori vividi.

Un dettaglio che lo rende unico è la cerniera a 360 gradi, che consente di trasformare il dispositivo in tablet, adattandosi a ogni situazione. Sia che tu stia lavorando a una presentazione o guardando la tua serie preferita, questo Chromebook è sempre all’altezza delle aspettative.

Un ecosistema sempre connesso

Dotato di Chrome OS, il sistema operativo sviluppato da Google, questo dispositivo offre accesso immediato a un mondo di applicazioni e servizi. Puoi sfruttare Google Workspace per il lavoro collaborativo e il Google Play Store per scaricare le tue app preferite. Inoltre, con l'acquisto è incluso un anno gratuito di Google One con 100 GB di spazio cloud, perfetto per conservare documenti, foto e file in sicurezza.

L'Asus Chromebook Plus non è solo potente, ma anche estremamente sicuro. Ha il lettore di impronte digitali che assicura un accesso rapido e sicuro, mentre l’otturatore fisico della webcam protegge la tua privacy in ogni momento. Inoltre, gli aggiornamenti automatici di Chrome OS mantengono il dispositivo sempre protetto dalle minacce informatiche.

Perfetto per la mobilità

Nonostante le sue numerose funzionalità, il Chromebook pesa solo 1,85 kg ed è facilmente trasportabile grazie alle dimensioni compatte (46 x 28 x 8 cm). La batteria da 42Wh garantisce un’autonomia sufficiente per affrontare un’intera giornata di lavoro o studio senza dover cercare una presa di corrente.

Questo laptop offre il meglio della tecnologia moderna anche sul fronte della connettività. Supporta il Wi-Fi 6 per una connessione più veloce e stabile, il Bluetooth per i tuoi dispositivi wireless e dispone di una porta HDMI per collegare monitor esterni. È quindi un dispositivo versatile, adatto a ogni tipo di esigenza.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Acquista ora Asus Chromebook Plus su Amazon e approfitta del prezzo speciale di 399 euro! Un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo che combina prestazioni, sicurezza e versatilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.