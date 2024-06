Chrome per Android: in arrivo la verifica dell'identità con i siti web

Google sta testando una nuova funzione per Chrome su Android chiamata "Digital Credential API", che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti verificano la loro identità online. Questa funzione consentirà ai siti web di richiedere in modo sicuro informazioni di identificazione come patenti di guida e passaporti memorizzati nei portafogli digitali degli utenti.

Il funzionamento della Digital Credential API è semplice e sicuro. Gli utenti salvano le loro credenziali digitali, come la patente di guida o il passaporto, in un portafoglio digitale sicuro sul proprio dispositivo Android.

Quando un sito web necessita di verificare l'identità dell'utente, può inviare una richiesta tramite Chrome. L'utente riceve quindi una notifica e può scegliere se approvare o meno la richiesta. Se approvata, Android invia in modo sicuro al sito web solo le informazioni necessarie dalla credenziale digitale, proteggendo così la privacy dell'utente.

I vantaggi di questa nuova funzione sono molteplici. Prima di tutto, aumenta la sicurezza eliminando la necessità di caricare manualmente i documenti di identità sui siti web, riducendo il rischio di furti d'identità e frodi.

Estensibile e compatibile, tutti i vantaggi della Digital Credential API

Inoltre, migliora la comodità per gli utenti, che non devono più cercare e caricare i propri documenti di identità, semplificando l'accesso ai servizi online che richiedono una verifica dell'identità. Infine, offre un maggiore controllo agli utenti, che possono decidere quali informazioni di identità condividere con i siti web.

La Digital Credential API è progettata per essere estensibile e supportare molteplici formati di credenziali, tra cui ISO mDoc e W3C Verifiable Credentials. Questo significa che dovrebbe funzionare con una varietà di portafogli digitali e tipi di documenti di identità, offrendo un'ampia compatibilità e flessibilità.

Attualmente, Google sta ancora testando questa funzione e non ha annunciato una data di rilascio ufficiale. L'azienda ha promesso di condividere maggiori dettagli in futuro, quindi gli utenti interessati dovranno rimanere aggiornati tramite il sito web di Google per le ultime informazioni.

La Digital Credential API, dunque, ha il potenziale per rendere la verifica dell'identità online più sicura e conveniente. Tuttavia, è essenziale che la funzione venga implementata con attenzione per garantire la protezione della privacy degli utenti e prevenire possibili abusi.