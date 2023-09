Chrome OS 117: arrivano Material You e nuove funzionalità

Google ha finalmente rilasciato Chrome OS 117. Questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo di Chromebook offre alcune interessanti novità, tra cui Material You. Si tratta dell’interfaccia grafica già vista su Android 12, che finalmente sbarca anche in versione desktop. I nuovi cambiamenti sono subito visibili nelle “Impostazioni rapide” dell’OS, attivabili cliccando sull’orologio (in basso a destra). Invece delle solite icone circolari, la nuova interfaccia presenta pulsanti più grandi e una scheda delle notifiche separata. Inoltre, nelle impostazioni rapide sono presenti nuovi pulsanti, come il riavvio del sistema, i sottotitoli in tempo reale e la modalità notte. Cliccando sulla data (sempre in basso a destra), sarà possibile accedere al nuovo calendario di Chrome OS, visualizzare le riunioni imminenti e partecipare alle riunioni cliccando sul tasto dedicato.

Chrome OS 117: le altre novità del sistema operativo per Chromebook

Il nuovo aggiornamento offre anche miglioramenti sul versante privacy. Chrome OS 117 fornisce agli utenti controlli avanzati sulla privacy della fotocamera e del microfono, gestibili da un’unica sezione in Impostazioni. Gli utenti potranno infatti spegnere completamente la fotocamera o il microfono in un solo clic e mantenere così la loro privacy. Inoltre, nell’interfaccia Material You sarà presente anche un indicatore di stato in basso a destra, che avvisa gli utenti quando fotocamera e microfono sono in funzione. Altra funzionalità interessante di Chrome OS 117 è la ricarica adattiva. Nei dispositivi compatibili la ricarica non arriva velocemente al 100%, ma viene regolata automaticamente in base a quando verrà utilizzato il dispositivo. In questo modo viene preservato l’utilizzo della batteria.

Con Material You arrivano anche i colori dinamici che si basano sullo sfondo del sistema. Proprio come sui dispositivi mobili, i colori del sistema cambieranno automaticamente per adattarsi allo sfondo e al tema (chiaro/scuro) scelto. L’aggiornamento a Chrome OS 117 prevede anche funzionalità minori, come ad esempio l’introduzione di GIF nel selettore di emoji o la registrazione in time-lapse nell’app fotocamera. Per scoprirli tutti basta consultare il changelog dell’aggiornamento, pubblicato sul blog ufficiale Google.