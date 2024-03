Chrome migliorerà il rendering del testo grazie a Microsoft

Tre anni fa, Microsoft ha annunciato l’ottimizzazione del rendering del testo su Edge, per permettere al browser di mostrare caratteri con gamma e contrasto migliorati. Ciò è stato reso possibile facendo in modo che Edge segua le impostazioni di ClearType Text Tuner su Windows. Ora, Microsoft sta aiutando Google a implementare un sistema simile in Chrome. Secondo quanto riportato da Google, gli utenti Chrome si sono spesso lamentati per la mancanza di regolazioni relative al rendering del testo. Il problema è che Chromium utilizza il rendering del testo Skia con valori di contrasto e gamma codificati per ciascuna piattaforma. Ciò rende impossibili regolazioni e personalizzazioni. Di conseguenza, il testo in Chrome e in altri browser basati su Chromium appare molto più sottile e leggero, in particolare sui caratteri CJK (lingue cinese, giapponese e coreano), che utilizzano molti pixel con anti-alias in ciascun glifo renderizzato.

Chrome: la nuova funzionalità dovrebbe essere introdotta con Chromium v.124

Microsoft ha rilasciato ulteriori informazioni a riguardo. Secondo l’azienda: “Legacy Microsoft Edge utilizzava il framework DirectWrite per eseguire il rendering dei glifi sullo schermo. Il vantaggio di ciò è che alcune impostazioni utente a livello di sistema vengono rispettate e utilizzano la stessa pipeline di rendering in tutte le applicazioni native Windows. Chromium utilizza DirectWrite solo per parte della pipeline di rendering del testo: enumerazione dei caratteri, recupero delle informazioni sui glifi e generazione di bitmap dei glifi; gestisce la modellazione, il layout e il rendering del testo. Ciò consente il riutilizzo del codice su più piattaforme. Su Windows i risultati sono diversi rispetto al rendering del testo del resto del sistema. La composizione finale delle bitmap dei glifi in Chromium è gestita dalla libreria grafica Skia e non rispetta le impostazioni di sistema di Windows per il miglioramento del contrasto e la correzione gamma del testo con antialiasing”.

Microsoft vuole aiutare Chrome rendendo Skia capace di "scegliere" e applicare le impostazioni di ClearType Text Tuner. La pagina Chrome Platform Status indica che la funzionalità sarà disponibile nella versione 124 di Chromium. Gli utenti Edge che desiderano provare a migliorare il contrasto del testo, dovranno recarsi su edge://flags e attivare il flag "Migliora contrasto del testo". Gamma e contrasto verranno subito miglioriorati. Per risultati più drastici, basta premere Win + R e digitare cttune (oppure cercare "Regola testo ClearType"). Microsoft aveva pianificato di rendere i miglioramenti del rendering del testo attivati per impostazione predefinita nella versione 92, ma oggi, nella versione 123 recentemente rilasciata, il flag è ancora predefinito su "Disabilitato".