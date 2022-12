Chrome: la relase 108 dice addio a Windows 7 e 8.1

Google ha recentemente avviato il rilascio di una nuova versione stabile del suo browser Chrome. Si tratta della relase 108, la quale va ad introdurre diverse novità, tra cui anche e soprattutto l’annuncio dell'interruzione del supporto alle versioni meno recenti di Windows, che avverrà in via definitiva nel 2023.

Chrome: la versione 108 avvisa del fine supporto a Windows 7 e 8.1

Andando più nello specifico, aggiornando Chrome alla nuova versione, chi sul proprio computer usa ancora gli ormai vetusti Windows 7 e Windows 8.1 vedrà comparire sullo schermo un avviso indicante il fatto che per poter ottenere gli aggiornamenti futuri dovranno per forza di cose passare a Windows 10 oppure all’ancora più recente Windows 11.

Continuare a usare un browser su sistemi operativi non supportati potrebbe essere compromettente per l’integrità dei dati presenti sul computer, andando ad esporre quest’ultimo ad eventuali pericoli informatici. Ciononostante chi desidera continuare a usare Chrome su Windows 7 e 8.1, ma non intende più visualizzare l’avviso di cui sopra, può farlo mettendo mano al Registro di sistema.

Più precisamente, i passaggi da compiere per riuscirci sono i seguenti.

Premere la combinazione di tasti Win+R, digitare regedit nella finestra di Esegui e schiacciare il tasto Invio. Raggiungere HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome e creare un nuovo valore DWORD a 32 bit. Rinominare il valore in SuppressUnsupportedOSWarning. Aprire il valore e cambia i suoi dati in 1.

Da notare che diversamente da quanto fatto da Google per Chrome, Mozilla deve ancora decidere quando interrompere il supporto di Firefox a Windows 7, ma gli sviluppatori stanno valutando di offrire agli utenti dei mesi di supporto extra nel canale ESR.

