Chrome: in arrivo la modalità lettura su desktop e ChromeOS

Google, in occasione dell’appuntamento con il Bett 2023, ha provveduto a mostrare alcune interessanti novità relative ai Chromebook e a ChromOS, oltre che alla versione desktop di Chrome. Il colosso di Mountain View ha quindi reso noto che ben presto verrà implementata una speciale modalità lettura, sia sulla versione per computer del suo browser che sul sistema operativo proprietario.

Chrome: in dirittura d'arrivo la modalità lettura

Si tratta di una funzione che ha come obiettivo quello di limitare la presenza di elementi che vanno a distrarre gli utenti dal contenuto scritto in una pagina, eliminando quindi video, immagini e quant’altro possa arrecare distra e proponendo un layout maggiormente fruibile.

La nuova opzione sarà inserita nel pannello laterale a discesa, al cui interno ci sono già i segnalibri e l'elenco di lettura. Non occuperà l'intera pagina, ma si limiterà a una porzione a destra. Eventualmente, però, le dimensioni si potranno incrementare a piacimento.

Saranno altresì disponibili vari tipi di carattere con la possibilità di regolare le dimensioni del testo, modificare il colore di sfondo (chiaro, scuro, giallo, blu) e regolare interlinea e margini.

Stando a quanto attualmente comunicato, la nuova modalità lettura verrà implementata nel browser Chrome per Windows, macOS e Linux e su ChromeOS (versione 114) entro la fine dell'anno.

Da notare che unitamente alla novità in questione è stata annunciata la disponibilità a stretto giro dell’applicazione Screencast in Italiano che consente di registrare e annotare lo schermo del Chromebook e l’arrivo in Europa del supporto ad altre lingue per la funzione Cast Moderator destinata agli insegnanti.