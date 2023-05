Chrome: Google dice stop ai cookie per l'1% degli utenti

L'iniziativa Privacy Sandbox che Google ha lanciato al fine di rendere obsoleto l’impiego dei cookie di terze parti in Chrome entro la metà del prossimo anno, ha raggiunto una nuova fase. Come comunicato da "big G" stessa sul suo sito, con la versione del browser che verrà resa disponibile a luglio tutti gli utenti potranno fruire delle API di pertinenza e misurazione.

Questo supporterà gli sviluppatori nella conduzione di esperimenti concreti che valutino la prontezza e l'efficacia dei loro prodotti senza cookie di terze parti.

Unitamente alla novità in questione, nel corso del primo trimestre del prossimo anno, per l’1% degli utenti che usano Chrome è prevista l’eliminazione dei cookie di terze parti.

Ciò renderà possibile effettuare test controllati dagli sviluppatori che possono trarre vantaggio da livelli più elevati di traffico senza cookie di terze parti.

Riportiamo di seguito quanto espressamente dichiarato da Google al riguardo.

Google conferma pertanto la volontà di lavorare con il settore, vale a dire di favorire e di supportare una collaborazione che vada a coinvolgere praticamente tutti, dagli sviluppatori agli utenti finali.

Ecco un'ulteriore dichiarazione rilasciata.

Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con i partecipanti di tutto il settore, mentre ci addentriamo nelle fasi finali del nostro viaggio per eliminare i cookie di terze parti in Chrome e migliorare la privacy sul Web per tutti.