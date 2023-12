Chrome eseguirà automaticamente Safety Check in background

La funzione Safety Check di Google Chrome monitora internet per scoprire se qualcuna delle password salvate è stata compromessa. Per aumentare la sicurezza degli utenti, Google ha deciso che questa si attiverà automaticamente in background sul desktop. A rivelarlo è stata la stessa società con un post sul proprio blog. Grazie a questo controllo costante, gli utenti verranno subito avvisati nel caso una password sia stata compromessa ed è necessario cambiarla. Safety Check controlla anche le estensioni dannose (nel caso si stia utilizzando una versione non aggiornata del browser) o le autorizzazioni del sito che bisogna controllare. Gli utenti potranno gestire gli avvisi di Safety Check semplicemente dal menu di Google Chrome.

Google Chrome: le altre novità annunciate per Safety Check

L’azienda di Mountain View ha inoltre annunciato che Safety Check in Chrome interromperà il permesso di utilizzare determinate funzionalità su un sito, come l'accesso al microfono o la ricerca della posizione esatta, quando gli utenti non navigano in un sito da diverso tempo. Inoltre, farà anche sapere agli utenti se ricevono molte notifiche da un sito che non si visita più. Tra le altre novità vi è anche una funzionalità imminente per i gruppi di schede di Chrome, anche su desktop. Il browser permetterà di salvare gruppi di schede in modo da poterli utilizzare su più dispositivi Ciò potrebbe essere utile quando gli utenti si spostano tra un PC a casa e un laptop (ad esempio quando si è in viaggio). Google afferma che questa funzionalità verrà implementata “nelle prossime settimane”.

Chrome sta inoltre ottenendo alcuni miglioramenti per la sua funzione Risparmio memoria. Gli utenti saranno in grado di visualizzare più dettagli, inclusa la potenziale memoria salvata quando le schede diventano inattive. La società ha infine anticipato che, dall’inizio del prossimo anno, porterà funzionalità basate su Gemini, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, su Google Chrome. Ciò non dovrebbe stupire più di tanto. Il CEO Sundar Pichai aveva già detto che Gemini sarebbe arrivato su Chrome, ma ora tale possibilità sembra essere sempre più vicino.