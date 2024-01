Chrome: disponibili i binari per Windows on ARM

Gli sviluppatori di Mountain View hanno iniziato i test sulla versione nativa di Chrome per Windows on ARM. Una soluzione pensata per le architetture ARM64 su PC Desktop. Attualmente la release che presenta questa feature è ospitata nel canale Canary, quindi parliamo di una novità ancora in fase di sperimentazione.

Nuovi processori per Windows on ARM

Windows on ARM è ormai un progetto di "vecchia data", ne esiste anche una versione per Windows 10, ma ben lontano da una vera e propria affermazione in ambito commerciale. Questo nonostante esso risulti compatibile con buona parte delle applicazioni più utilizzate sia in ambito business che consumer. Vi sono poi altri vantaggi tra cui un'accensione praticamente istantanea del PC e una maggiore autonomia della batteria sui portatili. Senza contare il supporto alla connessione continua tra più reti (Wi-Fi e dati) che rendono questa variante particolarmente interessante.

A limitarne la diffusione è stata però la mancanza di processori ottimizzati per l'esperienza su Desktop. Una lacuna che dovrebbe essere colmata grazie a Qualcomm, con la serie di componenti SoC ARM Snapdragon X Elite, e una partnership tra AMD e Nvidia appositamente dedicata all'ARM per i PC.

A livello pratico è già possibile utilizzare Chrome su Windows on ARM, ad esempio tramite emulazione, trattandosi però di un software non ottimizzato a farne le spese sono le performance e la stabilità. Per questo motivo gli utenti PC su ARM preferiscono Microsoft Edge che presenta la necessaria ottimizzazione nonostante la codebase in comune con l'alternativa di Google.

Chrome si prepara per Windows 11 ARM

Come anticipato, il progetto si trova ancora allo stato embrionale. A tal proposito è utile ricordare che per il momento la casa madre non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale in proposito. La strada appare comunque già tracciata in quanto sono disponibili i binari per Windows 11 ARM. Se tutto dovesse andare come accade di solito con le versioni residenti nel canale Canary, il tempo di attesa non dovrebbe essere superiore ai due mesi.

As much as I might not to admit, this is huge. Chrome for Arm64 is here.https://t.co/Zm2Weq1NtX — Pedro Justo (@itanium_guy) January 26, 2024

Rimane però il fatto che l'ottimizzazione di Chrome per PC con SoC ARM prosegue già da molto tempo e che, per ora, non è stata fissata alcuna scadenza.