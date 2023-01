Chrome continua a essere il re dei browser

Non è assolutamente una novità, il fatto che Chrome sia uno dei browser più diffusi e amati al mondo è vecchia storia. Tuttavia le recenti statistiche relative alla fine del 2022 lo confermano ulteriormente: il software di casa Google è il re indiscusso della sua categoria.

Chrome: quota di mercato al 66,16% su desktop

Andando più nello specifico, sulla base dei dati raccolti e diffusi da StatCounter nelle scorse ore, Chrome è in cima alla classifica dei browser maggiormente utilizzati a livello mondiale relativamente alle piattaforme desktop, con una quota di mercato del 66,16%, un dato parecchio elevato, sebbene in calo di mezzo punto percentuale rispetto a un anno fa.

Al secondo posto in classifica, invece, si piazza Edge, che ormai da qualche tempo a questa parte è riuscito a riscuotere un discreto successo tra gli utenti. Basti pensare che a dicembre scorso ha raggiunto un market share del 10,99%, ottenendo quindi l’1,7% in un anno.

C'è quindi un avvicinamento tra il navigatore del colosso di Mountain View e quello di casa Microsoft, ma ovviamente è ancora estremamente prematuro ipotizzare un eventuale predominio del secondo sul primo. Quel che è certo è che la comparsa della versione di Edge basata su Chromium ha notevolmente migliorato la situazione.

Al terzo posto, poi, c’è Safari con l’8,98% del market share, seguito da Firefox con il 7,22% e Opera che ottiene il 3,29%.

Per quanto concerne il versante mobile, Chrome è in testa anche in questo caso, con il 64,62% di quote di marcato, poi c’è Safari al 18,29%, Edge al 4,24%, Samsung Internet allo 3,06%, Firefox al 3,02% e Opera al 2,24%.