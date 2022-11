Chrome: arriva il pannello laterale per le ricerche rapide

Nel corso degli ultimi giorni, Google ha svelato l'arrivo di un'interessante novità per Chrome, disponibile con la versione 108 del browser: un pannello laterale grazie al quale poter velocizzare il confronto tra i risultati delle ricerche.

Chrome: un pannello laterale per velocizzare le ricerche

Grazie al nuovo pannello, infatti, gli utenti potranno controllare i risultati delle ricerche evitando di dover visitare pagine precedenti e siti diversi da quello attualmente aperto. Una soluzione del genere era già stata offerta da Microsoft Edge qualche settimana fa, cosa che tra l'altro non sorprende considerando che si tratta di due browser basati su Chromium e che, dunque, condividono buona parte delle feature.

Usufruire della nuova funzionalità è piuttosto semplice: dopo aver effettuato una ricerca tramite Chrome e cliccato su un risultato, nella barra degli indirizzi viene mostrata l’icona con il logo di Google. Facendo clic sull'icona in questione viene aperto il summenzionato pannello laterale, nella parte destra della schermata, con all'interno l'elenco dei risultati ricavati in precedenza. Da lì, cliccando su un link la pagina verrà aperta nella scheda corrente.

Unitamente alla novità appena descritta, il colosso di Mountain View ha annunciato pure una nuova funzione di tracciamento dei prezzi, la quale consente di ricevere un'email di avviso quando diminuisce il prezzo di un determinato prodotto. Il pulsante verrà reso disponibile solo per gli store online e solo in caso di accesso all'account Google. Dai test condotti al momento, tuttavia, la feature pare non essere ancora effettivamente fruibile, ma sicuramente lo diventerà durante le prossime settimane.