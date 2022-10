Chrome: aggiornamenti per esperienza tablet su Android

Google ha da poco fatto sapere di aver reso disponibile un nuovo aggiornamento del suo browser Chrome in veste per Android che porta in dote numerose funzionalità inedite mirante all’affinamento della user experience sui tablet.

Chrome: tante novità per i tablet Android

In primo luogo, viene implementata la vista affiancata per mostrare più schede sullo schermo in contemporanea, il che va a semplificare enormemente la navigazione dalla barra degli indirizzi. C’è poi una feature drag-and-drop che permette agli utenti di spostare link, immagini e testi da Chrome e da altre applicazioni come ad esempio Gmail, Keep e Foto, similmente a quanto è già possibile fare da qualche tempo con l'app Google.

Un'altra novità parecchio interessante è il layout a griglia delle schede aperte sul navigatore. Per cui, non ci si troverà più costretti a navigare sulla barra superiore orizzontale, ma sarà sufficiente uno swipe up dal basso dello schermo per visualizzare delle anteprime più chiare e accessibili con maggiore facilità.

Riguardo le novità in questione, Lola Adams, Product Manager di Chrome, ha dichiarato quanto di seguito riportato in forma tradotta.