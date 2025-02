Chrome 134 renderà la modalità Picture-in-Picture più fluida

Google ha annunciato che da Chrome 134, gli utenti potranno attivare automaticamente Picture-in-Picture quando cambiano una scheda che riproduce audio o video. Ciò significa che, quando sia passa ad altre schede, apparirà un mini-player in una finestra per controllare la musica o continuare a guardare il video. Il gigante della ricerca afferma che inizierà ad abilitare la funzionalità per gli utenti da Chrome 134, ma solo gradualmente. Alcuni utenti dovranno attendere anche le versioni successive. Chi non desidera aspettare può abilitare e testare questa funzionalità immediatamente abilitando il flag "Auto picture in picture for video playback" sulla pagina dedicata.

Chrome 134: le condizioni per attivare la modalità PiP

Per attivare questa funzione su Chrome 134 e garantire un'esperienza più piacevole, devono essere soddisfatti alcuni criteri. Innanzitutto, l'URL della pagina principale deve essere considerato sicuro dal servizio Safe Browsing. Inoltre, il contenuto multimediale deve essere presente all'interno della pagina principale e deve essere stato udibile negli ultimi due secondi. È inoltre necessario che abbia il focus audio e che sia effettivamente in riproduzione. Deve essere stato registrato un gestore di azioni per la sessione multimediale, specificamente per l'azione "enterpictureinpicture". Infine, l'utente deve aver superato una determinata soglia del Media Engagement Index, che indica una frequente fruizione di contenuti multimediali su questa web app. Questo requisito è valido se il browser è impostato su "Può chiedere di entrare in modalità picture-in-picture". Tuttavia, se l'utente concede esplicitamente il permesso alla web app, questa condizione non è più necessaria.

Agli utenti finali, verrà chiesto se desiderano abilitare questa funzionalità sul sito web in cui si trovano ogni volta, solo questa volta o mai. L'opzione può essere aggiornata premendo il pulsante delle impostazioni a sinistra dell'URL insieme ad altre autorizzazioni del sito. Google non menziona se verrà effettuato un controllo delle dimensioni dello schermo dell'utente prima di abilitare questa funzionalità, quindi tutti dovrebbero avere accesso. Detto questo, le persone con uno schermo più grande con più spazio per spostare la finestra pop-up avranno un'esperienza migliore.