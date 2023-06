Chrome 114: CHIPS è ora abilitato di base

Gli sviluppatori Google hanno avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento per il browser open source Chrome. La nuova edizione di tale progetto include alcune novità interessanti per gli sviluppatori software. In Chrome 114 è infatti stata abilitata di base la feature definita come CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State). L'attivazione di questo elemento software rientra nei programmi di Google che puntano al pensionamento dei cookie di terze parti. Sostanzialmente CHIPS va a gestire i diversi partitioned third-party cookie. CHIPS è un sistema di Privacy Sandbox da la possibilità ai coder di distribuire i cookie sfruttando una specifica configurazione chiamata "partitioned storage", che va concretamente a dividere i cookie jar dal top-level site utilizzando l'attributo definito come "Partitioned".

CHIPS nasce appositamente per amministrare nel modo migliore, per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dell'utente, i diversi cookie di terze parti. Ovvero quelli che in genere sono associati alla pubblicità online ed al tracciamento delle attività sui servizi web. Con CHIPS è dunque possibile garantire un miglior anonimato in rete, cosi come imposto dal GDPR o da altre legislazioni similari.

Sempre in Chrome 114 le Popover API (Application programming interface) sono adesso attive di default, in modo tale da rendere più semplice per gli sviluppatori web l'implementazione dei popover. Sono anche pervenute delle patch per il miglioramento del supporto a WebAssembly, ovvero lo standard web, conosciuto anche come Wasm o WA, che va a definire un formato binario e un corrispondente formato testuale per la scrittura di codice eseguibile nelle pagine Web.

Chrome 114 dispone poi di migliorie per il CSS headline balancing e di una vasta pletora di bugfix e patch di sicurezza che vanno a correggere diverse falle di sicurezza, anche gravi, riscontrate dai tester e dai contributor volontari nelle precedenti settimane. Dunque l'aggiornamento alla nuova versione è caldamente consigliato per tutti gli utenti.