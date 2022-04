Chrome 101: Topics API e FLEDGE per sostituire i cookie

Chrome 101, ultima versione del browser di Mountain View, non si presenta come un rilascio particolarmente interessante dal punto di vista delle funzionalità aggiuntive.

In linea di massima nelle note di rilascio troviamo alcune novità di minor contro dedicate agli sviluppatori, come per esempio l'estensione della MediaCapabilities API per il supporto agli stream WebRTC.

Ma non è per questo che l'aggiornamento ha fatto parlare di sé nel corso delle ultime ore.

Le nuove API

Ad attirare l'attenzione sono state invece due funzionalità ancora in fase di trial, Topics API e FLEDGE (First Locally-Executed Decision over Groups Experiment), entrambe collegate al progetto privacy sandbox di Google che punta ad eliminare i cookie di terze parti dalla navigazione Web.

Big G ha infatti l'obbiettivo di trovare delle soluzioni alternative per il tracciamento tenendo conto che l'advertising rappresenta la sua maggiore fonte dal punto di vista del fatturato. Quindi tutto bene fino a quando si parla di abbandonare i cookie, ma non senza una tecnologia che offra le stesse garanzie per quanto riguarda le entrate.

La Topics API

Come ottenere questo risultato? FLoC (Federated Learning of Cohorts), sistema che prevedeva di non profilare gli utenti singolarmente ma di ricomprenderli all'interno di gruppi accomunati dai medesimi interessi, è stato aspramente criticato per questioni inerenti le possibili implicazioni sulla privacy e non avrà futuro.

Lasciato al suo destino quest'ultimo ad inizio del 2022 Google ha deciso di sperimentare i Topics per sostituirli ai cookie. La Topics API ha quindi il compito di acquisire informazioni sugli interessi degli utenti attraverso la cronologia di navigazione.

Il ciclo di vita dei Topics nei browser dovrebbe essere di 3 settimane, a disposizione dei siti Web e degli inserzionisti per eventuali proposte pubblicitarie.

FLEDGE

Per quanto riguarda invece FLEDGE, si tratta sostanzialmente di una tecnica con cui proporre l'advertising in base a quanto visualizzato dagli utenti nelle loro sessioni di navigazione precedenti.

Il suo funzionamento si basa sulla FLEDGE API che, falsi positivi a parte dovrebbe essere in grado di operare un bilanciamento tra ciò che l'utente vorrebbe vedere in termini di pubblicità e ciò che gli inserzionisti vorrebbero mostrargli.

A livello tecnico la principale novità di FLEDGE risiede nel fatto che l'asta per l'advertising avverrebbe direttamente a livello del browser, in questo modo i dati dovrebbero rimanere sempre sotto il controllo degli utenti.

Per il momento sia Topics API che FLEDGE sono al centro di una sperimentazione che dovrebbe concludersi con Chrome 104, quindi per ora nulla indica che non possano avere la stessa sorte di FLoC.