Chiusura di Mr.Deepfakes: il simbolo dei deepfake pornografici non consensuali si spegne

La tecnologia è un'arma a doppio taglio: può servire il meglio o il peggio dell'umanità. Questo è stato il caso di Mr.Deepfakes, il controverso portale di deepfake pornografici non consensuali, che ha annunciato la sua chiusura definitiva. La piattaforma, attiva dal 2017, ha cessato le attività dopo la perdita di un fornitore di servizi essenziale, con la promessa dei gestori di non rilanciare mai più il progetto.

Considerato per anni il fulcro globale della produzione e distribuzione di contenuti deepfake a carattere pornografico, il sito ha rappresentato un esempio lampante dell'uso distorto delle tecnologie avanzate. Nonostante l'identità del fondatore sia rimasta avvolta nel mistero, un'inchiesta del Der Spiegel ha identificato come presunto creatore un trentaseienne di Toronto, impiegato nel settore sanitario.

Secondo il professor Hany Farid, esperto dell'Università di Berkeley, questa chiusura rappresenta una piccola ma tardiva vittoria nella lotta contro i contenuti manipolati. Farid sottolinea come l'industria tecnologica debba ancora compiere significativi passi avanti per contrastare la proliferazione di materiali dannosi, evidenziando l'importanza di una regolamentazione più rigorosa.

Interrogativi etici

Durante i suoi sei anni di attività, Mr.Deepfakes ha resistito a numerosi tentativi di oscuramento, inclusi i ban da piattaforme come Pornhub. La community del sito ha contribuito anche allo sviluppo di strumenti avanzati come DeepFaceLab, una tecnologia all'avanguardia per la creazione di deepfake. Gli utenti non si limitavano a condividere contenuti, ma partecipavano attivamente allo sviluppo di software, scambiavano dataset e offrivano servizi di creazione video su commissione, spesso utilizzando criptovalute per i pagamenti.

La vicenda di Mr.Deepfakes solleva interrogativi cruciali sull'etica e la regolamentazione delle tecnologie emergenti. Sebbene la chiusura del sito rappresenti un progresso, permangono gravi lacune nei sistemi di prevenzione e controllo. Questo caso mette in luce l'urgenza di una collaborazione più stretta tra l'industria tecnologica e le istituzioni per sviluppare strumenti e normative che garantiscano un uso etico dell'intelligenza artificiale.

In un'era in cui l'innovazione tecnologica avanza rapidamente, il caso Mr.Deepfakes resta emblematico dei rischi connessi a un uso non regolamentato delle tecnologie. È un promemoria dell'importanza di educare il pubblico e di adottare politiche che promuovano la consapevolezza sociale e la responsabilità etica.