Chiavetta USB Sandisk Ultra Flair da 32 GB a meno di 10 euro su Amazon

L'unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 da 32 GB utilizza la tecnologia USB 3.0 di tipo A per trasferire i dati al sistema a velocità fino a 150 MB/s. Per una maggiore durata, SanDisk ha costruito questa unità con una custodia in metallo, che offre protezione contro urti imprevisti. Inoltre, puoi creare una cartella protetta da password con il software SecureAccess incluso per salvaguardare i tuoi dati privati. Acquistala ora su Amazon a soli 9,88€ invece di 18,99€.

Sperimenta prestazioni USB 3.0 ad alta velocità fino a 150 MB/s con l'unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Flair. Questa tecnologia ti consentirà di trasferire file più velocemente rispetto alle unità USB 2.0 standard. E grazie ad una resistente custodia in metallo, l'unità flash non solo è elegante ma sarà pronta a gestire urti imprevisti. Condividi i tuoi film o la tua musica ma in sicurezza: i file privati rimarranno tali. La protezione con password facile da usare ti consente di limitare chi può vedere determinati file.

L'unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Flair è coperta da una garanzia limitata di cinque anni. Gestisci la tua memoria con il software Sandisk: RescuePRO e RescuePRO Deluxe sono prodotti che servono per il recupero di file e dei dati cancellati. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

