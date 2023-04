Chiavetta USB per cellulare Anyoug: ottimo sconto del 10% su Amazon con coupon

Se c'è un tipo di dispositivo, oltre alle console da gioco e ai PC, che necessita spesso di più spazio di archiviazione, o magari di leggere dei dati altrimenti troppo grandi per essere contenuti insieme a tutto il resto all'interno di esso, sono senza dubbio gli smartphone. Proprio per questo motivo aziende come Anyoug hanno creato delle apposite pennette USB collegabili ai vostri cellulari, e che potrete sfruttare come archivio musicale, o di film, o foto, o altro, da portare sempre con voi senza occupare la memoria del telefono.

Ebbene, sappiate che da oggi su Amazon è disponibile in offerta la chiavetta USB per smartphone da 128 GB Anyoug a soli 35,99€ con uno sconto del 10% applicando il coupon.

Chiavetta USB smartphone Anyoug: 128 GB tascabili

Stiamo parlando di un prodotto che possiede 4 porte in 1: viene fornita con ios/usb c/usb 3.0/micro usb per iOS, OTG Android, Tablet, Computer, Smart TV e così via. La velocità è di tutto rispetto, perché la chiavetta USB 3.0 sperimenta una velocità di lettura fino a 80 MB/s e di scrittura fino a 40 MB/s.

Inoltre la chiavetta USB smartphone da 128 GB di Anyoug è anche plug and play, e potrete utilizzarla semplicemente collegandola. Infine, con una password e il Touch ID si possono crittografare le informazioni dei file nell'APP per proteggere i file privati sulla chiavetta USB di backup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.