Chiavetta USB HIKSEMI 64GB: da oggi su Amazon IMPERDIBILE OFFERTA per 2 Pen drive!

Non sempre la scelta adatta a tutti sono degli hard disk esterni: spesso non sono comodi da portare in giro, e nonostante abbiamo molto spazio a disposizione, potrebbero non essere adatti all'utilizzo "mordi e fuggi" di alcune situazioni, o ad esempio per essere utilizzati in automobile e ascoltare la musica. Per questo, e per altri mille utilizzi legati allo spostamento di dati, esistono da sempre le pen drive, chiavette versatili e spaziose che fanno spesso al caso nostro. E se potessimo averne 2 a un prezzo scontato? Questo è il caso di oggi, con le chiavette USB 2.0 di HIKSEMI.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, da oggi su Amazon potrete trovare in offerta il set da 2 pen drive HIKSEMI da 64GB a soli 8,49€, con uno sconto del 39% sul totale. Davvero un affare da non sottovalutare.

Set 2 Pen Drive HIKSEMI da 64GB: musica e dati a volontà

Stiamo parlando di pen drive ad alta compatibilità, che potrete utilizzare su PC, laptop, TV, auto, audio, ecc. Per quanto riguarda i sistemi operativi, funziona su Windows7/8/10/Vista/XP/2000/ME/NT Linux e Mac OS. Supporta anche altoparlanti, TV, radio o altri dispositivi multimediali con porta USB 2.0. Sappiate inoltre che sono dei prodotti plug and play, senza il bisogno di installare alcun software.

L'interfaccia di queste pen drive HIKSEMI da 64 GB è USB 2.0, retrocompatibile anche con 1.1. Il design è gradevole, e fornisce anche un anellino nella parte posteriore per attaccarle alle vostre chiavi. Con il prodotto, viene fornita anche una garanzia di 2 anni.

