Chiavetta USB da 128GB a PREZZO BASSISSIMO: Black Friday Mania

Sono numerosissimi i prodotti tech in sconto in questi giorni dedicati alle offerte del Black Friday. Fra questi non potevano mancare le pendrive. La chiavetta USB da 128GB viene proposta ad un prezzo super basso: 15% di sconto e acquisto fissato a 9,34€.

Chiavetta USB da 128GB ad un prezzo folle

La chiavetta KOOTION USB C da 128 GB è un dispositivo versatile progettato per soddisfare le esigenze di chiunque possieda cellulari, computer o altri dispositivi dotati di porte USB-C/Type-C. Questa chiavetta offre una grande capacità di archiviazione, con spazio sufficiente per contenere fino a 20.000 foto ad alta qualità o 5000 video medi.

La funzionalità Plug and Play rende l'utilizzo di questa chiavetta USB estremamente semplice: basta collegarla alla porta USB o Type-C del computer o di altri dispositivi e iniziare a utilizzarla senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo. Questa facilità d'uso la rende adatta anche a chi non è esperto di tecnologia.

La chiavetta offre velocità di trasferimento dati veloci e stabili, con una lettura fino a 13 MB/s e una scrittura fino a 6 MB/s. Questo assicura un trasferimento rapido dei file, rendendo l'esperienza di archiviazione e condivisione estremamente efficiente.

Oltre alle sue prestazioni affidabili, la chiavetta KOOTION offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con la flessibilità di connettersi a una varietà di dispositivi e la capacità di archiviazione generosa, si presenta come una soluzione pratica e conveniente per chi cerca un dispositivo di archiviazione affidabile e facilmente utilizzabile.

Su Amazon è presente uno sconto del 15% sulla chiavetta USB da 128GB per un costo finale di 9,34€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.