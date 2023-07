Chiavetta USB by Kingston da 128 GB a prezzo TAGLIATO (-52%)

Se fai veloce oggi puoi approfittare di una promozione unica che ti permette di avere una pendrive eccezionale con un ottimo spazio di archiviazione a un prezzo bassissimo. Prima che sia tardi dunque vai su Amazon e metti nel tuo carrello la chiavetta USB Kingston DataTraveler a soli 13,49 euro, invece che 27,99 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti lo sconto del 52% e quindi avere un risparmio eccezionale. Soprattutto puoi mettere le mani su questo dispositivo velocissimo e versatile. Potrai archiviare all'interno tantissimi file, anche pesanti, senza problemi. È una pendrive robusta, leggera e compatta che offre ottime prestazioni.

Kingston: la chiavetta USB capiente e veloce a prezzo mini

Sicuramente la caratteristica principale che deve avere una pendrive è la capienza e la velocità. Infatti DataTraveler possiede proprio queste due caratteristiche e molto altro. Grazie all'interfaccia USB 3.2 è in grado di trasferire file con una velocità in lettura fino a 200 MB/s. Ha un ottimo spazio di archiviazione di ben 128 GB che ti consentiranno di avere qualsiasi file sempre con te.

È progettata con un design elegante e un corpo in metallo che la rende anche molto robusta. In più è dotata di una pratica asola, perfetta per poterla agganciare ovunque, ad esempio a un portachiavi. È compatibile praticamente con tutti i dispositivi e una volta che l'avrai inserita nel tuo PC o portatile viene riconosciuta immediatamente senza la necessità di software.

Approfitta anche tu di questa straordinaria occasione ma fai presto perché le unità disponibili a questa cifra spariranno in un lampo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua chiavetta USB Kingston DataTraveler a soli 13,49 euro, invece che 27,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.