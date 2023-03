Chiavetta USB Bifrost 64GB: OFFERTA BOMBA su Amazon a soli 4,99 Euro!

Lo spostamento veloce dei dati, per lavoro o per azioni quotidiane, è diventato ormai prassi, così come lo è ascoltare la musica amata nella propria automobile. Tutto questo è possibile grazie alle porte USB, ormai presenti in tutti i modelli moderni di auto, e ovviamente su tutte le console da gioco, oltre agli scontati PC. Da qualunque punto la vediamo, le chiavette USB sono diventate un oggetto indispensabile per l'uomo contemporaneo. Bifrost è tra le aziende che si dedicano alla creazione di chiavette USB performanti, sinonimo di qualità e comodità, oltre che sicurezza, come questa pen drive da 64GB in offerta.

Se state cercando un prodotto di questa portata, sappiate che da oggi su Amazon la chiavetta USB Bifrost da 64 GB è in offerta a soli 4,99€, con uno sconto del 38% sul prezzo di listino.

Chiavetta USB Bifrost 64GB: la memoria per tutti

Questa chiavetta ha come detto uno spazio di archiviazione di 64 GB, e può sfruttare al meglio le interfacce USB 1.1 e 2.0. Le dimensioni sono contenute, e come altri prodotti affini possiede un design elegante e adatto all'essere applicato sul portachiavi.

Facilmente utilizzabile e collegabile, questa chiavetta USB Bifrost è compatibile con tutti i sistemi operativi comuni come Windows 7/8/10 / 2000 / XP / Vista / ME / NT, Linux e Mac OS.

