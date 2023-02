Chiavetta USB 3.2 Gen 1 da 128GB Kingston a 11,99€ (Amazon)

La chiavetta USB 3.2 Gen 1 da 128GB di Kingston è una soluzione ideale per chi vuole conservare i suoi ricordi (foto e video) in una pendrive economica ma al tempo stesso sicura. Kingston è un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo e questo fa della chiavetta DataTraveler un modello dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo.

In negozio la stessa pendrive - dunque identico storage e modello - costa 29,90 euro, mentre con l'ultima offerta disponibile su Amazon la paghi appena 11,99 euro. E se sei abbonato a Prime hai diritto alla spedizione gratuita e ultrarapida (se completi l'ordine ora sei ancora in tempo per riceverla a casa tua entro la giornata di domani).

Ottimo prezzo per la chiavetta USB 3.2 Gen 1 da 128GB di Kingston

Foto, filmati da condividere sui social, documenti vari: Kingston DataTraveler offre una soluzione economica ma allo stesso tempo di qualità per tutta la famiglia, anche per la sua semplicità d'uso disarmante. Fa tutto quello che deve fare una pendrive USB 3.2 Gen 1 con un taglio di memoria da 128GB: semplice, comoda e funzionale, in una parola ottima.

Forse l'unico contro è il colore: se tifi una squadra diversa dal Milan potresti avere una certa riluttanza a prenderla in mano. Ma non ti preoccupare, esiste anche in colorazione nera e blu.

Aggiungi subito al carrello l'ottima chiavetta USB 3.2 Gen 1 da 128GB del marchio Kingston al prezzo di 11,99 euro, anziché 29,90 euro del negozio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.