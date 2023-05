Chiavetta USB 3.1 256GB Amazon Basics: ora su Amazon con il 12% DI SCONTO!

Lo spostamento dei dati o anche l'ascoltare la propria musica nella propria automobile, o su TV con entrata USB, sono diventate azioni semplici, che svolgiamo ogni giorno quasi senza rendercene conto. Già, le porte USB, ormai presenti in tutti i modelli di PC, automobili, TV, proiettori e tanti altri dispositivi, e dobbiamo essere molto grati a questa tecnologia, che a reso ormai le chiavette USB indispensabili per tutti gli ambiti, dal lavoro, allo studio, allo svago. Anche Amazon stessa, con i suoi prodotti Amazon Basics, si dedica alla creazione di chiavette USB performanti, come quella che vi proponiamo oggi da 256GB.

Ebbene da oggi su Amazon è disponibile in offerta la chiavetta USB 3.1 Amazon Basics da 256GB, che potrete aggiudicarvi a soli 21,56€, con uno sconto del 12% sul prezzo totale.

Chiavetta USB 3.1 Amazon Basics: la chiavetta per tutto

Questa chiavetta USB 3.1 viaggia a 130 Megabyte al secondo. Vi ricordiamo come da titoli che lo spazio di archiviazione del prodotto è di 256GB, che la rende adatta per la musica, il trasporto di dati e molto altro ancora. Si tratta di un prodotto compatibile anche con USB 2.1.

La chiavetta USB 3.1 Amazon Basics da 256GB dispone anche una levetta posta al centro del prodotto per estrarre e ritrarre la parte connettiva che serve per collegarla ai vostri dispositivi, ma anche un anellino posto nella parte posteriore, adatto ad attaccarla, ad esempio, sul vostro portachiavi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.