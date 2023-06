Chiavetta Transcend JetFlash 810 da 128 GB con tecnologia USB 3.1 in sconto del 48% su Amazon

Con la chiavetta di Transcend JetFlash da 128 GB, ottenere lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per i tuoi file importanti non è mai stato così semplice. Questa pennetta USB offre uno spazio di archiviazione molto elevato, ideale per salvare documenti, foto, video e altro ancora. Acquistala ora su Amazon a soli 18,27€ invece di 35,23€.

La JetFlash 810 supporta la tecnologia USB 3.1 Gen 1, e offre una velocità di trasferimento dati estremamente veloce. Che tu stia salvando un grande progetto o trasferendo un film in alta definizione, ti consente di farlo in modo rapido ed efficiente.

Ma la JetFlash 810 non è solo veloce. È anche progettata per resistere alle sfide di tutti i giorni. La sua struttura robusta e resistente protegge i tuoi dati preziosi dagli urti, dalla polvere e dall'acqua. Perfetta quindi per chi è sempre in movimento.

Inoltre, il suo design compatto e il suo cappuccio a chiusura sicura rendono la Transcend JetFlash facile da trasportare e da utilizzare ovunque tu sia. È il compagno di archiviazione ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un affidabile dispositivo di archiviazione da portare sempre con sé.

Non perdere l'occasione, questa pennetta USB è resistente e di alta qualità. Approfitta ora dello sconto IMBATTIBILE del 48% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.