Chiavetta Lexar da 128 GB con lettore di impronte ad un prezzo fenomenale su Amazon

Lexar ha messo in offerta sulla piattaforma di e-commerce di Amazon una nuova unità flash USB dotata di un lettore di impronte digitali, molto utile se vuoi proteggere i tuoi file da accessi non autorizzati. La puoi trovare ora su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente: stiamo parlando di soli 55,00€ invece di 70,48€ per la versione da 128 GB.

La nuova JumpDrive Fingerprint F35 può registrare fino a dieci impronte digitali per consentirne la condivisione tra utenti e viene fornito con il software già installato all'interno e pronto all'uso.

Lexar afferma che il riconoscimento dell'impronta digitale di un utente richiede meno di un secondo. Questa chiavetta può raggiungere una velocità di lettura fino a 150 MB/s ed è compatibile con Mac, PC Windows e Linux, anche se il software per le impronte digitali è solo per Windows.

Ecco altre caratteristiche interessanti:

Sono consentiti fino a 10 ID di impronte digitali

Riconoscimento ultraveloce: meno di 1 secondo

Configurazione semplice, nessun driver software necessario

Protegge i file in modo sicuro utilizzando una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit

Ma l'accesso biometrico non è tutto: include anche il più recente standard AES a 256 bit che cripta i file. Puoi acquistare questa chiavetta USB su Amazon approfittando dello sconto del 22%, e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

