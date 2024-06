CHE BOMBA: la piscina di grandi dimensioni a soli 85€ è un vero affare su eBay!

Se stai cercando un modo per far divertire i tuoi bambini e allo stesso tempo rimanere al fresco, la Piscina Intex 28270 a soli 85,50 con il 33% di sconto è la soluzione perfetta. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questa piscina, perché è ideale per i bambini e come approfittare dell'offerta imperdibile su eBay.

La Piscina ha dimensioni di 220x150x60 cm, rendendola perfetta per i bambini e anche per gli adulti che vogliono rinfrescarsi durante le giornate estive. Il suo design rettangolare offre ampio spazio per giocare e nuotare, pur essendo compatta abbastanza da adattarsi a giardini di tutte le dimensioni.

Struttura robusta e sicura

Questa piscina fuoriterra è dotata di una struttura in acciaio galvanizzato che garantisce robustezza e durata. I materiali di alta qualità utilizzati per la sua costruzione assicurano che possa resistere all'usura e agli agenti atmosferici, offrendo sicurezza e stabilità durante l'uso. Il rivestimento in PVC laminato a triplo strato aggiunge ulteriore resistenza e prevenzione contro forature e danni.

La Intex 28270 è progettata per essere facilmente montata e smontata. Grazie al sistema Frame, puoi assemblare la piscina in pochi semplici passaggi, senza bisogno di attrezzi complicati. Questo la rende una scelta pratica per le famiglie che vogliono una soluzione temporanea per l'estate. La piscina è un modo fantastico per intrattenere i bambini durante le calde giornate estive. Possono giocare, nuotare e fare esercizio in sicurezza, il tutto nel comfort del proprio giardino. L'ampio spazio interno permette ai bambini di portare i loro giocattoli d'acqua e godersi ore di divertimento.

Approfitta dell'offerta speciale su eBay e rendi il tuo giardino il luogo ideale per rinfrescarsi e divertirsi durante le giornate estive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.